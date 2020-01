Concert solidaire

Le Théâtre Luc Donat du Tampon accueille Marie-Alice Sinaman et Zanmari Baré pour un spectacle unique dans le cadre du soutien au projet Langtang Réunion Népal 2020, évènement sportif, artistique, humanitaire et solidaire. Le samedi 1er Février 2020 à 20h00Réservation : monticket.re Les bénéfices de cette soirée aideront l’association sportive du collège Antoine Soubou et l’association sportive du Collège Célimène Gaudieux à a organiser une expédition au Népal avec 30 élèves qui tenteront l’ascension d’un sommet de 4980m au nord est de Katmandou. L’objectif est également de venir en aide aux populations rencontrées avec l’apport de fours solaires, de lunettes de vue et de présentation de la culture réunionnaise.