La Route Nationale n°5, ouverte à la circulation depuis 1932, est la seule et unique liaison routière entre le littoral et la ville de Cilaos, totalement isolée du reste de l’île par les remparts. Elle développe un linéaire d’environ 30 km à partir de la Rivière Saint Louis et présente une sinuosité et un dénivelé importants avec plus de 400 virages.Elle dessert plusieurs îlets disséminés le long de la route, notamment les Aloès et l’Îlet Furcy, ainsi que les villages de Petit Serré, Peter Both, Palmiste Rouge et Mare Sèche avant d’arriver sur la ville de Cilaos, à partir de laquelle le Bras Sec et l’îlet à Cordes sont accessibles par les routes départementales D241 et D242.Cette route présente également un enjeu touristique grâce à ses atouts naturels : nombreux points de vue et accès à des sites grandioses, points de départ et accès à des sentiers de randonnées.Depuis son ouverture à la circulation, le linéaire du tracé a régulièrement évolué suite à de nombreux désordres occasionnés par des phénomènes naturels majeurs tels que des chutes de pierres, des éboulements, des glissements de terrain et des coulées torrentielles à la suite d’intempéries.Malgré ces aménagements réalisés au fil des années, plusieurs sections sont toujours soumises à des risques naturels ou des difficultés de circulation dues à une géométrie contraignante de la route. La RN5 étant une route de montagne, sa sécurisation ne pourra jamais être définitive et totale, un éventuel événement de grande ampleur, non maîtrisable, ne pouvant jamais être exclu.Les derniers événements survenus au premier trimestre 2018 ont renforcé la nécessité de surveiller et de sécuriser quotidiennement la RN5. Ils ont également confirmé la nécessité d’engager de nouvelles opérations d’aménagements à court, moyen et long terme le long de la RN5, la pérennisation et la sécurisation de cet axe restant une priorité vitale pour la circulation des usagers (2000 à 3000 véhicules/jour suivant les sections et 500 000 touristes par an) et pour l’économie de Cilaos et des îlets desservis.Une voie provisoire a été mise en service en 2018(RN1005) entre les Aloès et Îlet Furcy, à la suite des éboulements qui ont rendu la RN5 impraticable sur ce linéaire. Cette voie réalisée dans le lit de la rivière, qui constitue le seul accès au cirque de Cilaos et, en particulier, ses ouvrages hydrauliques, restent cependant soumis aux aléas naturels tant en termes d’éboulement rocheux qu’en termes d’inondation. De fait, la réalisation des travaux sur les sections les plus exposées, entre les Aloès et l’îlet Furcy, a été priorisée ; la zone d’études est comprise entre le PR6+000 et le PR12+200.Assurer la sécurisation des usagers,Pérenniser l’accès (économie, vie locale).La concertation publique, menée par la Région, doit permettre d’informer le public de la teneur du projet et de ses enjeux.Cette phase de concertation offre à la Région Réunion, l’occasion d’écouter, dialoguer, de prendre en compte les remarques et les suggestions de l’opinion publique afin de mettre en œuvre un projet compris et accepté du plus grand nombre.Case du Petit Serré de la Mairie de Saint Louis : 8h-12h / 13h-16hSalle culturelle de la Mairie de Cilaos : 8h-12h / 13h-16h30 du lundi au jeudi et 8h-12h le vendrediLe mercredi 12 juin à 16h au Case du Petit Serré de la mairie de Saint LouisLe mercredi 19 juin à 16h à la salle culturelle de la mairie de CilaosLe mercredi 10 juillet à 16h au Case du Petit Serré de la mairie de Saint LouisLe mardi 25 juin de 13h00 à 16h30 à CilaosLe mercredi 26 juin de 8h30 à 12h au Petit Serré à Saint LouisLe public peut durant cette période de concertation publique, consulter le dossier et donner son avis :sur le site internet de la Région Réunion dédié à cette concertation.Formulaire en ligne disponible du 11 juin au 12 juillet 2019