Concertation sur le projet des tyroliennes à la Plaine des Cafres

Le 04/07/2019 | Par Mairie du tampon | Lu 110

Dans le cadre de la concertation publique relative au projet des tyroliennes, une réunion publique a eu lieu ce mercredi 03 juillet à la mairie annexe de la Plaine des Cafres, réunissant une cinquantaine de personnes.



La commune du Tampon a présenté l'avant projet sommaire à la population présente : 10 câbles de tyroliennes seront installés entre le Piton Dugain et le Champ de Foire du 28e km.



Ce projet participe à la dynamisation du territoire de la Plaine des Cafres et à son rayonnement comme pôle touristique des hauts.



Ainsi lors de la réunion publique, les participants ont pu interroger les représentants de la Commune sur les différents aspects du projet et faire part de leurs opinions.



La commune du Tampon tient à remercier l’ensemble du public présent pour sa participation et l’intérêt qu’il porte au projet.

Dans le cadre des procédures règlementaires, la population est invitée à s’exprimer jusqu’au 8 juillet 2019. Le bilan de cette concertation sera effectuée et publiée dans les prochaines semaines.



Cette phase de concertation du public est une première étape dans l’avancement de ce projet. La population aura une nouvelle occasion de s’exprimer lors de l’enquête publique.



L’objectif poursuivi est que la population puisse bénéficier des tyroliennes à la prochaine saison estivale.