Concerts du trio Lé bel et de l’Orchestre les Flamboyants à la médiathèque Héva

Le 10/12/2019 | Par TCO | Lu 66

Rendez-vous ce samedi 14 décembre 2019 de 10h à 12h, à la Médiathèque Héva située sur la Ville de La Possession.





Actu : Le trio “Lé Bel” lé en lèr !

Pour notre plus grand plaisir, l’ EAIO (École Artistique Intercommunale de l’Ouest) vous offre en cette fin d’année quelques restitutions colorées à voir et surtout écouter absolument !Carte blanche a été donnée à l’ EAIO L’Orchestre les Flamboyants se produira dans le jardin de la médiathèque.Le trio Lé Bel et la chorale Voice Avenue vous proposeront une prestation acoustique dans le tiers-lieu (1er étage de la médiathèque).Créé en septembre 2018 avec le soutien de l’ École Artistique Intercommunale de l’Ouest (EAIO), dans les studios de répétition du Kabardock (Le Port), “Lé bel” est un trio vocal constitué de trois copines de Lycée : Kaëlla, Nina et Morane.Le trio sort actuellement son 1er single intitulé “Lequel a eu l’idée ?”. Il a été enregistré à La Réunion chez le chanteur Tias et mixé du côté de Genève par Pierre-Jean Duffour (producteur du groupe électro dub aux sonorités indiennes, Masaladosa ).