Concours “Les jeunes pour la paix”: le Saint-Paulois Camille Labbe reçoit le prix spécial du jury

Le 09/07/2019 | Par . | Lu 81

Camille Labbé, un jeune saint-paulois passionné de dessin a reçu le Prix spécial du Jury, dans la catégorie “dessin individuel”, à l’occasion du concours “Les jeunes pour la paix”. Parrainé par le réserviste citoyen Ibrahim Ingar, pour ce concours national, il a reçu son prix lors d’une journée d’immersion au Détachement Air 181, en compagnie des marmailles de l’association 1000 Sourires

Parmi les 98 dessins et 28 clips vidéo envoyés par des jeunes de toute la France, à l’occasion du concours national “Les jeunes pour la paix”, celui de Camille Labbé a retenu l’attention du jury. Le saint-paulois a remporté le prix spécial du jury à l’unanimité, pour son dessin sur le thème de la paix.



Ce concours avait été lancé en septembre dernier, dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale, par la Direction du service national et de la jeunesse du ministère des Armées et la Fondation Varenne, avec l’appui technique de Milan Presse. L’objectif : permettre à des « décrocheurs », encadrés par le réseau des réservistes citoyens du ministère des Armées, de participer à un projet d’éducation à la citoyenneté.

Son prix spécial : un baptême de l’air à bord du CASA

Le vendredi 28 juin dernier, les lauréats ont été récompensés, à Paris, dans les locaux de la Fondation Varenne. Cette date a été choisie car elle marque, jour pour jour, le centenaire de la signature du traité de Versailles, qui mit fin à la Première Guerre mondiale. Mais Camille Labbé, lui, a reçu son prix à La Réunion, lors d’une journée très spéciale au Détachement Air 181. Il a été accueilli par Ibrahim Ingar, qui l’a parrainé pour ce prix, et le Lieutenant-colonel Sébastien Rivas, commandant du Détachement Air 181. “Il a pu passer une journée en immersion au Détachement Air 181, avec l’Association 1000 Sourires, que je préside depuis 2006, et réaliser un baptême de l’air en CASA avec les enfants parrainés par l'association”, détaille Ibrahim Ingar. En tant que commandant de la réserve citoyenne, j’ai été heureux de parrainer ce jeune homme talentueux et lui offrir avec la complicité du lieutenant-colonel Sébastien Rivas, un cadeau dont il se souviendra toute sa vie”.