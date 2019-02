Concours Piles et Bouchons : découvrez le classement !

Le 15/02/2019 | Par TCO | Lu 114

Bravo aux lauréats et à l’ensemble des participants pour votre implication et votre dynamisme ! Grâce à vous, nous avons pu récolter 2 329,1kg de bouchons et 601,19kg de piles.



Merci à tous pour votre participation !

Plus de 2 300 kg de bouchons et 600 kg de piles ont été collectés par les 87 classes participant au Jeu concours bouchons et piles. Ce concours visiblement très fédérateur a été lancé auprès des écoles primaires, collèges, lycées) du territoire de la côte Ouest.

Plus de 2 000 élèves ont participé à cette action de sensibilisation.







Que viennent faire là ces baleines, ces hippopotames et ce 4×4 ? Et bien figurez-vous que 2 300 kg c’est environ l’équivalent du poids du baleineau à sa naissance, d’un hippopotame ou encore d’un gros 4×4 !



Découvrez la recette du succès ! Elle est magique… :



√ un enjeu environnemental (le recyclage de bouchons plastiques)

√ une cause solidaire (financement en faveur de l’association Handi Bouchons Réunion grâce au dépôt des bouchons collectés au Centre de tri. L’intégralité des fonds ainsi récoltés sont utilisés pour soutenir des actions d’associations réunionnaises en direction du développement de la pratique du sport pour les personnes porteuses de handicap)

√ des cadeaux qui font plaisir aux marmailles (un coffret cadeau offert à chaque élève gagnant pour une activité de loisirs)

√ et bien sûr la motivation, l’enthousiasme des élèves participants ainsi que de leurs enseignants, familles, voisins… tous embarqués dans cette aventure !

Chacun à notre niveau, nous pouvons être acteurs du changement.

Bravo à tous pour votre implication dans cette opération.



Nous avons eu en inscription au total plus de 2 067 élèves, soit 87 classes sur l’ensemble de territoire mais seulement 63 retours pour 1 547 élèves.

Les chiffres clés du Jeu concours Inscrites : 56 écoles

Inscrites : 87 classes

Participants : 2067 élèves

Quantité totale de bouchons collectés : 2329,1 kg

Quantité totale de piles collectées : 601,19 kg

Sur les 87 classes qui se sont inscrites au concours, seules 57 ont déclaré le poids collecté de leurs bouchons et piles.

Les écoles implantées sur les 5 communes du Territoire de la Côte Ouest ont joué le jeu et les proportions semblent suivent relativement la taille des villes.



Proportion des écoles participantes par commune du TCO :



Roulement de tambour pour les gagnants du concours… Les 3 classes lauréates, c’est-à-dire celles qui arrivent en tête du classement car elles ont collecté le plus de bouchons ou de piles sont :

La classe de petite et moyenne section de Madame Solano Roso à l’école maternelle Combavas (Saint-Paul) : 328,47 kg La classe composée de délégués de Madame Moyra Albany au Collège Plateau Caillou de Saint-Paul : 193,61 kg La classe de Terminale S2 de Madame Clarisse Nassibou au Lycée Evariste de Parny de Saint-Paul : 123,26 kg Le TCO a le plaisir d’offrir aux élèves de ces 3 classes gagnantes un diplôme ainsi qu’un sac “Ou koné le style”. Félicitations à nos jeunes éco-citoyens !