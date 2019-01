Concours de collecte de bouchons et de piles, vous avez jusqu’au 29 janvier !

Le TCO lance un concours de collecte de bouchons et de piles dans les établissements scolaires de l’Ouest dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des déchets. Date limite d’inscription : le 29 janvier 2019.L’année dernière près de 1613,5 kilos de bouchons ont été collectés. Soit 10 % de la collecte annuelle moyenne de bouchons.Chefs d’établissement, enseignants et élèves des écoles du territoire de la côte Ouest,… à vos marques, prêts, jouez ! Dans le cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 2018 (SERD), participez au concours de collecte de bouchons et de piles, du 9 novembre 2018 au 29 janvier 2019.Suite au mouvement social de novembre, le Territoire de la Côte Ouest (TCO) décidait de prolonger les dates de participation à ce jeu concours, afin de permettre au plus grand nombre d’y participer dans de bonnes conditions.Le principe est simple : pour gagner, les classes devront collecter :– le plus de bouchons (pour les primaires) ;– le plus de piles et petites batteries usagées (pour les collèges et les lycées).Vous avez :– jusqu’au mardi 29 janvier 2019 midi au plus tard pour vous inscrire en remplissant le formulaire ci-dessous ;– jusqu’au jeudi 31 janvier 2019 inclus pour déclarer votre collecte.La remise des lots se fera le mardi 12 février 2019 dans les établissements scolaires gagnants.Consultez le règlement intégral du jeu concours, disponible en téléchargement ci-dessous.Les 3 classes (une classe en primaire, une au collège et une au lycée) qui auront collecté le plus de kilos, seront récompensées par la mise à disposition d’un bus pour une sortie dans l’Ouest.Tous les participants contribuent aussi à une action solidaire puisque l’ensemble des bouchons collectés sera reversé à l’association Handi Bouchon Réunion et les piles récupérées seront directement orientées dans la filière de Corepile pour y être traitées.Relevons tous ensemble le défi !► Partagez cet appel à participation avec vos collègues enseignants, pour un maximum de contributions.► Prenez bien connaissance du règlement du jeu concours (toute participation en dehors de ce cadre ne sera pas prise en compte).► Diffusez largement l’affiche du concours (disponible ci-dessus) au sein de votre établissement.Bonne collecte et à bientôt pour la suite des événements… Restez connectés !Retrouvez le formulaire d’inscription sur le site internet du TCO.