Concours de la correspondance : Semaine 17

Le 16/12/2019 | Par Gilette Aho | Lu 176

Vous commencerez votre lettre ainsi :

Dernier billet avant de vous quitter pour les fêtes de fin d’année. Pour la troisième année consécutive, notre association qui promeut l’écriture et la lecture vous propose de rédiger une lettre à une personnalité du passé. Après madame Desbassayns, après Mario, Leconte De Lisle a été choisi comme destinataire de vos contributions scripturales. Pourquoi lui ? Parce qu’il a laissé lui-même plusieurs centaines de lignes d’écriture qui sont parvenues jusqu’à nous. La beauté de ses poèmes, de ses contes, de ses récits et quelques plaidoiries dévoile la part intime d’un homme né à La Réunion à l’époque d’avant.Il n’avait de cesse de vanter la magnificence des paysages de son ile natale. Antiques et barbares ses poèmes sont tels des photographies du temps où la technologie se dessinait dans la conscience humaine.Faut-il maîtriser l’écriture poétique ? Ou posséder le talent de manier les mots afin de participer à la troisième édition de notre concours ? Pas du tout ! Sachez que le talent n’existe pas ! Les mots sont à la portée de tous, seule la discipline fait défaut lorsqu’il s’agit d’écrire une lettre, un poème, un conte, une nouvelle, un roman… Oui c’est bien cela notre défaut : le manque de discipline : se mettre à la tâche encore et encore pour ciseler des phrases à la manière de Leconte de Lisle…Au fil des billets proposés chaque semaine sur zinfos au fil des semaines nous avons présenté des conseils de lecture, d’écriture ; des références afin d’obtenir des informations pertinentes… Alors qu’attendez-vous pour prendre la plume et répondre à Leconte De Lisle ?Et le principe du concours est simple.Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s’exclamer : « oh La Réunion, lé pu comme avant ! ».Fort surpris par ce ouï-dire, il s’interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?Monsieur Leconte de Lisle,J’ai sillonné l’île, si chère à votre cœur…Informations et règlement :Bonnes fêtes à tous et rendez-vous l’année prochaine à partir du 12 janvier 2020 !