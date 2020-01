Concours de la correspondance : Semaine 18

Le 12/01/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 136

Vous commencerez votre lettre ainsi :

Premier billet de l’année 2020 ! Que tous les mots bonheur, santé, douceur et sérénité (noirs sur blanc) vous accompagnent au cours de la nouvelle année double 20 (qui d’après les experts des arts divinatoires nous réserve bien des surprises !).Ceci dit, revenons à la troisième édition de notre concours de la correspondance. Leconte De Lisle est dans l’attente de vos missives. Tout comme bon nombre de personnages historiques l’auteur des poèmes antiques et barbares est bien ancré dans la conscience collective de La Réunion.Depuis sa mort, bon nombre de sites (écoles, médiathèques etc) ont fixé son nom sur le fronton de leurs murs. Le Lycée Leconte-de-Lisle, un des tous premiers établissements scolaires de La Réunion mais aussi quatre collèges à Saint-Louis, Saint-André, Saint-Paul et Saint Pierre. Des espaces culturels comme la médiathèque de Saint Paul ainsi que la salle de spectacle. Par le plus grand des hasards un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (itep) situé dans la Haute Saône et bien des rues, des impasses, des boulevards, des villas se sont appropriés de son patronyme. Le paquebot Leconte de Lisle lancé en 1922 a assuré le transport des passagers dans l’Océan Indien jusqu’en 1956…Le saviez-vous ? Sa statue (œuvre de Denys Puech) a été imaginée et créen il y a plus de 120 ans et exposée dans le Jardin du Luxembourg à Paris. Il se situe près de la sortie donnant sur le boulevard Saint Michel et mesure plus de 3.80 m. D’ailleurs c’est au jardin de Luxembourg qu’il croise encore des Réunionnais !Et le principe du concours est simple.Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s’exclamer : "oh La Réunion, lé pu comme avant !". Fort surpris par ce ouï-dire, il s’interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?Monsieur Leconte de Lisle,J’ai sillonné l’île, si chère à votre cœur…Informations et règlement :