Concours de la correspondance : Semaine 20

Le 27/01/2020 | Par Amandine Dolphin | Lu 77

Cette semaine, voici trois ouvrages pour pénétrer dans « le monde de Leconte de Lisle ». Pas d’ouvrages de ses poèmes ou de ses nouvelles, des ouvrages retraçant son portrait, son parcours, ses rencontres le temps de son existence :Leconte de Lisle disait à son propos : ….Il est toujours délicat de parler de soi avec toute la modestie désirable, et bien que je ne sois pas de ceux qui s’illusionnent volontiers sur eux-mêmes, j’éprouve une certaine appréhension dès qu’il s’agit de me mettre en scène…Un an après sa mort,(juillet 1895) l’éditeur Alphonse Lemerle publiait « Leconte de Lisle intime ». Composé d’une cinquantaine de pages, la biographie du poète est tracée en toute simplicité : son enfance, son parcours, ses rencontres littéraires avec Georges Sand, Victor Hugo, son arrivée à l’Académie française. Il est possible de lire ces pages à l’adresse suivante :https://fr.wikisource.org/wiki/ Livre:Dornis_-_Leconte_de_Lisle_intime,_1895.djvu.Le second portrait est celui rédigé par Edmond Estève. Grâce aux éditions LIGARAN. Ces dernières offrent la possibilité d’écouter des livres audio rares ainsi que des grands classiques de la littérature française. « Leconte de Lisle : l’homme et l’œuvre » est à écouter à condition d’y être inscrit sur le site :Christophe Carrère est l’auteur du troisième ouvrage: Leconte de « Lisle ou la passion du beau » (paru chez Fayard en 2009). « un choc esthétique » dixit l’auteur qui s’est mis à réaliser la biographie complète du poète réunionnais… et de là où il se trouve notre poète local attend vos contributions scripturales :Et le principe du concours est simple.Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s’exclamer : « oh La Réunion, lé pu comme avant ! ».Fort surpris par ce ouï-dire, il s’interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?Vous commencerez votre lettre ainsi :Monsieur Leconte de Lisle,J’ai sillonné l’île, si chère à votre cœur…Informations et règlement :