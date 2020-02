Concours de la correspondance - Semaine 21 : Inépuisable Leconte de Lisle !

Le 05/02/2020 | Par Gilette Aho | Lu 52

En 2018, le conseil départemental de La Réunion s’est souvenu du poète en lui consacrant une belle exposition. Il y avait deux cents ans qu’il était né dans notre île…Il est encore possible de découvrir la fresque qui lui a été dédiée et qui se décline en six tableaux :Leconte de Lisle : une légende Réunionnaise dévoile comment il a été perçu par ses contemporains : à travers les travaux de recherches et d’analyses ainsi que les publications autour de son œuvre.Leconte de Lisle : l’homme de lettres met l’accent sur ses centaines d’écrits : poèmes, nouvelles, articles de journaux ainsi que ceux dédiés à son ile natale.L'amour d'une île, Éden des poètes : comme bon nombre de poètes LDL vivait de souvenirs et embellissait à travers ses évocations son ile natale.Leconte de Lisle : l’homme de Sciences affiche ses différentes approches de la nature : le lien qu’il a su traduire entre l’Antiquité et le monde actuel.Leconte de Lisle vu par ses contemporains : dans le sillage de Victor Hugo qui signe en sa faveur pour son entrée à l’Académie françaiseLeconte de Lisle à travers les collections patrimoniales du Département : avec la véritable traduction des 24 rhapsodies qu’il a réalisée ainsi que des clichés du poète.Parallèlement à l’exposition un magnifique livret a été conçu Il est encore possible d’admirer l’exposition sur le lien suivant :quant au livret voici le lienToutes les traces laissées par le poète lors de son existence terrestre est maintenant en votre possession !Et le principe du concours est simple.Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s’exclamer : « oh La Réunion, lé pu comme avant ! ».Fort surpris par ce ouï-dire, il s’interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?Vous commencerez votre lettre ainsi :Monsieur Leconte de Lisle,J’ai sillonné l’île, si chère à votre cœur…Informations et règlement :