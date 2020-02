Concours de la correspondance : Semaine 23

Le 20/02/2020 | Par Gilette Aho | Lu 89

Encore deux semaines et la troisième édition de notre concours de la correspondance 2019/2020 prendra fin : le dimanche 1er mars à minuit. Notez-le bien !Certains candidats se sont essayés à répondre « en prose ». Les membres du jury apprécieront certainement… D’autres ont opté pour une lettre classique : ce n’est pas plus mal… Sachez que vous vous adressez à un des plus grands poètes de notre temps… Et comme tout grand homme LDL a su rester d’une humilité déroutante. Sa sensibilité, sa simplicité : voilà deux émotions incontournables du destinataire de vos missives…Si pour François Lelord et Christophe André dans l’ouvrage « la force de l’émotion » : cette dernière « est un grand mouvement de l’âme » Convoquez les vôtres et infiltrez-les au fil des mots de vos phrases…Il y a celles et ceux qui préfèrent écrire dans le silence et d’autres optent pour une musique de fond… une chose est certaine : la solitude permet « de trouver dans la bibliothèque de notre âme » les émotions vécues et enfouies… Allez les chercher dans le calme et l’insonorité de vos multiples expériences… Dîtes ce que vous avez sur le cœur à LDL : ce que vous aimez et ce que vous aimez moins à La Réunion… LDL le poète « tranquille et vigoureux » comme disait Baudelaire appréciera fortement ce retour aux sources… sur ce lieu sauvage, au rêve hospitalier…Et le principe du concours est simple.Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s’exclamer : « oh La Réunion, lé pu comme avant ! ».Fort surpris par ce ouï-dire, il s’interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?Vous commencerez votre lettre ainsi :Monsieur Leconte de Lisle,J’ai sillonné l’île, si chère à votre cœur…Informations et règlement :