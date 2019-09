Concours de la correspondance : Semaine deux

Le 02/09/2019 | Par Gilette Aho | Lu 117

Et c’est parti pour la troisième édition du concours de la correspondance ! Différentes propositions étaient en cours et les membres l’association pour promouvoir l’écriture et la lecture se sont mis d’accord sur la rédaction d’une lettre à Monsieur Leconte de Lisle : poète réunionnais. Etait-il précurseur de la défense de l’environnement ? Certainement ! Puisque bon nombre d’écrits laissés par ce lettré vantent la magnificence de la nature omniprésente dans ses poèmes.Leconte de Lisle, helléniste distingué, n’avait qu’une seule passion : les mots. Alliés à la gloire des belles choses et aussi à la défense de l’homme. Il nous a laissé à sa mort il y a 125 ans des milliers de lignes écrites tout au long de son existence. Des poèmes, des ouvrages d’une « beauté merveilleuse ».Il a connu Verlaine, Flaubert, Baudelaire, les frères Goncourt, Alexandre Dumas fils, Auguste Lacaussade. Il fut le successeur de Victor Hugo à l’académie française. Puisque de son vivant, ce dernier votait pour LDL à chaque nomination académique…Sa vie de poète s’est conjuguée avec nostalgie (de Bourbon), misère (très souvent) et huit années à l’Académie Française (l’antre des codes et de la langue française).Aujourd’hui, Leconte De Lisle vous demande de lui donner des nouvelles de son île natale ! Le plus ardent avocat de l’abolition de l’esclavage attend votre missive !Principe du concours :Dans la grisaille parisienne, le poète réunionnais Charles Leconte de Lisle devenu Académicien, se promène dans les jardins du Luxembourg. Il entend un badaud s’exclamer : « oh La Réunion, lé pu comme avant ! ».Fort surpris par ce ouï-dire, il s’interroge et vous écrit. "Comment ça : La Réunion, lé pu comme avant ? Et les lieux de mon enfance, de ma jeunesse ? Et les créoles comment sont-ils aujourd'hui ?Vous commencerez votre lettre ainsi :Monsieur Leconte de Lisle,J’ai sillonné l’île, si chère à votre cœur…à vos plumes et rendez-vous sur notre site pour le règlement : http://aparmedia.wixsite.com/appel