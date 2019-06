Concours départemental de Slam et de Danses urbaines : les gagnants de l’édition 2019!

Le 21/06/2019 | Par Département de La Réunion | Lu 66

Genre oratoire à part entière, le Slam est devenu, partout où il s’est imposé, un phénomène médiatique et populaire

Expressions corporelles, porteurs de messages, place à la catégorie Danses Urbaines

LAUREATS SLAM 2019

1er prix : Collège Adrien Cadet

2ème prix : Collège Marcel Goulette

3ème prix : 2 collèges ex aequo : Collège Pointe des Châteaux et Collège Auguste Lacaussade

Coup de cœur du Jury : Collège Michel Debré

LAUREATS DANSES URBAINES 2019

1er prix : Collège Texeira da Motta

2ème prix : Collège Auguste Lacaussade

3ème prix : Collège Henri Matisse

C’est dans une ambiance de folie que la 10ème édition du concours Slam et de danses urbaines a vu son épilogue se jouer sur la scène du théâtre de Champ !Accueillis par le Conseiller départemental Sergio Erapa, représentant le Président Cyrille Melchior, et Elodie Boyer, Présidente du Conseil départemental des Jeunes, plus de 800 collégiens avaient fait le déplacement pour fêter comme il se doit ce formidable anniversaire. L’édition 2019 de ce concours, composé de deux disciplines le Slam et les Danses urbaines, a vu la participation de 12 collèges.La meilleure manière de découvrir le Slam, c'est d'assister à un spectacle. C’est ce que nous ont offert 10 collèges, mais plus qu’un spectacle, c’est un flot de vibrations poétiques qu’ont transmis les jeunes slameurs.Les collégiens se sont affrontés, ont déclamé leurs mots… forts, parfois candides, tristes ou plein d’espoir. Ils ont apprivoisé la poésie pour parler d'eux-mêmes, s'exprimer librement, sans règles, ni contraintes. Les thèmes développés à retenir pour cette dixième édition sont l’écologie, le vivre ensemble, la terre métissée, l’amour, les migrants, l’espoir…Les spectateurs ont été bluffés par les chorégraphies, les costumes et les performances scénographiques. Le jury, présidé par Ismaël Aboudou, a eu beaucoup de mal à délibérer « Ces jeunes nous donnent des messages « on est jeune, on nous entend mais on ne nous écoute pas. Aujourd’hui, grâce au Département, on les a entendus et écoutés. De nombreux thèmes ont été abordés et je tiens à féliciter l’ensemble des participants pour leur prestation. La culture est saine pour les enfants car elle leur ouvre des horizons» a indiqué le Président du jury.7 collèges ont été récompensés dont deux prix pour celui de Auguste Lacaussade et un prix Coup de cœur du jury.« Ce concours a été mis en place par le Département pour donner aux jeunes les moyens de se révéler et de s’exprimer. Je suis ravi de voir autant de talents issus des collèges et je tiens à les féliciter pour leur grande créativité. Ils s’imposent, prennent de l’assurance et une nouvelle fois mettent en avant leur originalité et leur sensibilité. Félicitations à tous car le niveau de cette édition était très relevé et rendez-vous à l’année prochaine » a déclaré Sergio Erapa.