Concours photo Étang Saint-Paul | Votez pour votre cliché préféré (jusqu’au 10 novembre) !

Le 04/11/2019 | Par TCO | Lu 94

Suite au concours photo lancé par la Réserve Naturelle de l’Étang Saint-Paul du 15 avril au 15 septembre derniers, votez maintenant pour votre photo préférée ! Vous avez jusqu’au 10 novembre inclus…





L’entrée est gratuite, dans la limite des places disponibles.

► Réservation en ligne conseillée ou par téléphone au 0262 59 39 66.



Les zones humides, kosa i lé ? Les zones humides (étangs, pandanaies, embouchures de ravines et rivières, …) sont des écosystèmes rares à La Réunion.

Les zones humides, kosa i lé ? Les zones humides (étangs, pandanaies, embouchures de ravines et rivières, …) sont des écosystèmes rares à La Réunion.

Elles participent activement à la protection des populations, à la diminution de l'impact des changements climatiques ainsi qu'à la protection d'une biodiversité riche (poissons, insectes, oiseaux…). À travers cet instant cinématographique inédit dédié au film de nature à La Réunion, c'est un moment de contemplation unique sur la vie qui vous est offert par la Réserve Naturelle de l'Étang Saint-Paul et Léspas culturel Leconte de Lisle pendant deux soirées, les 13 et 14 novembre 2019. En savoir + sur cet événement