Concurrence déloyale ? Sermetal Habitat répond à Bourbon Bois Expérience

Le 21/01/2020 | Par Ludovic Grondin | Lu 526

​"Il n’y a pas de concurrence dans le domaine de l’habitat social". Sermetal Habitat se défend de toute tentative d’hameçonnage des clients de son concurrent Bourbon Bois Expérience.

Il en veut pour preuve le fonctionnement même de la procédure de l’Accession Logement. Une fois l’agrément accordé à la société, la DEAL informe l’ensemble des institutions spécialisées dans l’accompagnement social (que sont les CCAS des 24 communes ou encore la Région Réunion via sa politique publique de rénovation de l’habitat) qu’un nouvel opérateur est disponible et qu’il peut donc être choisi par tous les foyers sollicitant cette aide.Lorsque ce public modeste est suivi dans sa démarche d’accession au logement ou de rénovation d’habitat, il est donc averti, par les agents des CCAS ou de Région, de l’existence de toutes les sociétés pouvant effectuer les travaux. Le client demeure au final le seul qui puisse flécher son choix pour tel ou tel opérateur.Sermetal Habitat est d’autant plus étonnée par ces accusations de siphonnage de clients de Bourbon Bois Expérience qu’elle est actuellement, comme tous les opérateurs, "dans l’attente de la mise en place des paramètres, par la CAF", du décret d’application (31 décembre 2019) de l’APL, dans sa nouvelle mouture 2020. "À ce jour, nous n’avons aucun client, aucune signature de dossier", réplique par ailleurs Eddy Boubouillon, toujours en guise de preuve qu'aucun client de Bourbon Bois n'a été retiré à son concurrent.Si la direction de Sermetal balaye l’accusation de démarchage commercial en empruntant le nom de Bourbon Bois, elle concède que, dans la phase de prospect, l’expérience des hommes de Sermetal peut-être évoquée dans la discussion, puisque la majorité du personnel de Sermetal Habitat provient effectivement de...Bourbon Bois. Mais aucune volonté de quiproquo n’a été volontairement instituée de leur part, confirment les deux responsables."Quand les clients viennent chez nous, ils passent forcément par l’accueil, ils voient bien que c’est marqué Sermetal. Tous les documents que nous remettons disposent d'un en-tête Sermetal Habitat", fait d'ailleurs remarquer Eric Pagès. Les clients concernés ont-ils alors retenu, à tort, ce qui leur était le plus familier à l'oreille : à savoir Bourbon Bois, pour qu'on en arrive à une telle défiance entre les deux sociétés pourtant historiquement proches.