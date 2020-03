Condoléances du préfet de La Réunion suite au décès de Maurice Cérisola

Le 29/03/2020 | Par Jacques Billant, préfet de La Réunion | Lu 236

Jacques Billant, préfet de La Réunion, a appris avec une vive émotion et une profonde tristesse le décès de Maurice Cérisola :

« C’est avec beaucoup d’émotion et de tristesse que j’ai appris la nouvelle du décès de Maurice Cérisola et c’est du fond du cœur que je prends part au chagrin qui frappe sa famille et l’ensemble du monde économique réunionnais.J’avais pour lui une grande admiration et une haute estime. Chef d’entreprise hors pair, il n’a eu de cesse de défendre les intérêts de toutes les entreprises réunionnaises et de promouvoir notre développement économique en misant avec beaucoup de justesse sur la force de la production locale.Ses mandats, d’abord orientés sur le monde agricole et l’élevage en particulier, se sont rapidement élargis au monde industriel dans son ensemble, monde industriel qu’il a longtemps et efficacement représenté en qualité de président de l’ADIR.Fondateur du Cluster maritime de La Réunion, il en assurait encore la présidence avec une énergie qui m’apparaissait inépuisable. Il a été en première ligne à mes côtés pour préparer la visite du Secrétaire général de la mer en février dernier, en ayant à cœur de lui démontrer combien l’ambition maritime de La Réunion méritait d’être soutenue au plus haut niveau.Maurice Cérisola était aussi un homme de partage, partage de son savoir-faire, partage de ses valeurs. Son engagement au sein de L’institut d’administration des entreprises et de l’association réunionnaise d’éducation populaire en est une très belle illustration.L’Etat et le monde économique ont perdu hier un partenaire essentiel, promoteur infatigable de l’action collective au service de La Réunion : « Jouons groupés ».J’adresse à sa famille et à ses proches mes très sincères condoléances et toute ma compassion en ces moments difficiles. »