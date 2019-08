Conférence de presse : Reprise du port de plaisance de St Gilles les bains par le TCO, dès le 1er septembre

Le 23/08/2019 | Par Ville de Saint-Paul | Lu 81

Dès le 1er septembre 2019, le TCO, à travers sa Régie des ports de plaisance, deviendra officiellement le gestionnaire du port de plaisance de Saint-Gilles-les-Bains.Après plusieurs courriers et mises en demeure de la part du TCO envers le concessionnaire, restées sans réponse, le Conseil Communautaire du 15 avril 2019 a décidé de résilier pour faute la concession de la Chambre de commerce et d’industrie de La Réunion pour l’exploitation du port de Saint-Gilles. Cette décision de fin de contrat a été officiellement signée et transmise à la CCIR le 21 mai 2019 pour une prise d’effet au 1er septembre 2019.Dès le 1er septembre, la CCIR ne sera plus en droit de percevoir légalement des recettes. C’est en effet le Régisseur de recettes de la Régie des ports de plaisance du TCO, pour le compte du Trésor Public, qui est légalement habilité à percevoir tous les montant dus dans le cadre des contrats existants transférés de droit automatiquement au TCO.Aucune augmentation de tarifs n’est envisagée en 2019 ni en 2020.Cliquez ici pour plus d’informations à ce sujet.