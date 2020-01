Conférence fruits et légumes

Le 13/01/2020 | Par Département de La Réunion | Lu 98

A l'occasion de Miel vert, s'est déroulée une conférence sur la production de fruits et de légumes en lien avec l'aide départementale 2019.





Afin de soutenir la production locale de fruits et légumes les plus consommés à La Réunion, le Département a mis en place une subvention spécifique aux agriculteurs indépendants. À l'occasion de la 36ème édition de Miel vert, la collectivité a souhaité faire le point sur ce dispositif lors d’un échange avec les agriculteurs concernés.



Murielle CHANE - Responsable de la cellule projets des filières agricoles/Département: « Alors l'aide dont on a parlé ce matin, c'est l'aide aux fruits et légumes pour les producteurs indépendants donc on soutient en fait 11 productions prioritaires comme la pomme de terre, l'oignon, l'ail, la tomate et ce dispositif a été mis en place en 2017, a été reconduit en 2019 et a concerné 422 agriculteurs pour à peu près 1 300 000 euros pour le dispositif total en 2019. »



Commentaire: L’occasion pour le Département d'avoir l'opinion des agriculteurs sur cette subvention et d'analyser l'efficacité du dispositif mais également d’aller sur des pistes d'amélioration pour 2020.



Pascal GOULJAR - Agriculteur Plaine des Cafres: « Pour voir ce qui s'est passé sur ces 3 dernières années au niveau du Département. Ils ont mis en place des aides pour la production locale, pour pouvoir concurrencer un peu les produits d'importation donc c'est un dispositif qui a fonctionné, doucement au départ, et qui a pris de l'ampleur au fil des années et j'espère que ça sera reconduit dans les années à venir parce que ça a permis à pas mal d'agricultures de sortir la tête de l'eau et de mettre en place des cultures qui se faisaient pas auparavant, genre ails et oignons et relancer ses cultures là. »



Jean-Philippe ROBERT - Eleveur ovin/Membre élu à la Chambre d'agriculture: « C’est une grande importance parce que ces aides nous ont été attribuées donc nous en tant qu’agriculteur et producteur de légumes. Cette aide nous a été bénéfique par rapport à la compensation des prix ça nous permet un peu de compenser nos prix et puis ça nous aide beaucoup financièrement pour les rachats de semence, la replantation. Sachant qu'on a traversé donc des périodes difficiles de sécheresse de août à fin novembre, donc ça nous a permis quand même de faire des rachats de semences et puis de payer l’eau qui n'est pas de l'eau d'irrigation parce qu'on est obligé d'arroser avec de l'eau potable en fait. Donc l'aide nous est très bénéfique et ça apporte un confort on va dire dans la trésorerie des agriculteurs. »



Commentaire: Tout au long de miel vert, le stand du Département accueille le public et propose des questionnaires aux agriculteurs mais aussi aux consommateurs afin de toujours accompagner au mieux la production locale.



Reportage Sophie Rougier

Département de La Réunion - 974TV Janvier 2020