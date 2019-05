Conférence sur Le Numérique pour Tous à La Réunion

Cette conférence a permis de faire le point sur la place du Numérique dans l’action régionale."Le Wi-run",le Wi-Fi gratuit pour tous, "Les Régionales du Numérique","Le Chèque Numérique" ou encore "La Réunion THD" ont été les sujets abordés lors de ce temps, où les différents acteurs ont pu voir l’étendu du panel d’aides ainsi que l’accompagnement de La Région pour la digitalisation des Entreprises.En clôture de la conférence, une signature de convention RÉGION-CCIR-CMAR a été signée pour la 2e génération du "Chèque Numérique".Le Chèque Numérique 2019 doit permettre aux TPE-PME de digitaliser leur savoir-faire et acquérir de nouvelles perspectives de marché avec l’apport d’une expertise de la CCIR et la CMAR sur un diagnostic et des recommandations digitales pour l’entreprise. Et ces mêmes recommandations devront se transformer en plan d’actions pour l’entreprise.La Région Réunion accompagnera le financement de ce plan d’action à hauteur 2 000€ (50% des dépenses HT).De bonne augure pour les entreprises Réunionnaise et la filière numérique.