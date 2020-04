Confinement: 136.000 Réunionnais vivent dans un logement suroccupé

Le 21/04/2020 | Par Marine Abat | Lu 640

Les mesures de confinement mises en place depuis le 17 mars ne touchent pas tout le monde de la même manière. Le type de logement occupé ou la composition du ménage ont forcément un impact sur la manière dont est vécue cette mesure de restriction des sorties et déplacements. Dans ce contexte, l’Insee a souhaité rassembler différents indicateurs à l’échelle locale pour éclairer les phénomènes liés à la suroccupation des logements, et à la spécificité des ménages concernés.

10,4% des ménages vivent dans un logement suroccupé



Il en ressort qu'à La Réunion, pas moins de 136.000 personnes vivent dans un logement suroccupé, soit 10,4% des ménages. Les régions Nord, Ouest et Est sont particulièrement concernées. 3.120 personnes vivent dans un ménage d'au moins 4 personnes et dans un appartement d'une ou deux pièces. Et 86.340 vivent dans une familles monoparentale et en appartement.



Au total, à La Réunion, 233 640 personnes vivent en appartement. 608.330 en maison et 7.050 en communauté