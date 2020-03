Confinement: 18 piétons verbalisés par la police à Saint-André

Arrêtez d''imiter la métropole... Verbaliser plutôt le préfet et toute sa clique qui a laissé rentrée de virus à la réunion en ne fermant pas les frontières au tout debut de la crise... Vous êtes des minables !...

Pénaliser les contres venant est une bonne chose, mais s'est-on donné la peine de réfléchir en haut lieu, sur l'incapacité de certaines personnes à se munir de cette attestation ? Pourquoi ne pas distribuer des formulaires, prêts à remplir, dans les boîtes aux lettres, en campagne électorale l'on trouve bien des tonnes de papier, aussi inutiles, et néfastes pour l'environnement, car la plupart du temps , non lu se retrouve à la poubelle ! À MOINS QUE ? Qu'en ces temps difficiles une entrée d'argent n'est pas négligable

5. papa le 30/03/2020 13:55



Il faut verbaliser bravo à la Police et aux gendarmes, ceux qui ne sont pas contents doivent rester confinés c est très simple et ainsi pas de P.V.......................



Rester chez vous ......



Rest zot caze.