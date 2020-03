Confinement: 200 appels reçus par SOS Solitude la semaine dernière

À noter que pour faire face à la crise, l'association a mobilisé tous ses écoutants, mais aussi ses anciens bénévoles, soit une quarantaine de personnes, sur des créneaux allant de 6 heures à minuit. Il arrive aussi que les écoutants fassent de l'occupationnel, comme une préparer une recette en même temps que la personne,

écouter de la musique, faire de la lecture... Ils sont aussi joignables en message privé sur Facebook (1 à 2 messages sont reçus chaque jour en ce moment).

En cette période de confinement, la solitude peut être douloureuse. Heureusement, pour venir en aide aux personnes en difficulté, des dispositifs d'écoute existent. C'est notamment le cas de SOS Solitude, qui enregistre une hausse des appels reçus d'environ 10%."La semaine dernière on a reçu près de 200 appels", indique Catherine Saminadin, la présidente de l'association. Mais dans les motifs des appels, le coronavirus et le confinement ne représentent finalement que 5%. Ce qui peut s'expliquer en partie par la mise en place d'autres dispositifs d'écoute, comme celui de la Croix-Rouge ou du Secours catholique.Déjà formés aux situations de crise, les bénévoles de SOS Solitude ont reçu des recommandations de la CUMP (cellule d’urgence médico psychologique)."Si les personnes se sentent seules et ont besoin de parler, nos écoutants sont là. Il ne faut pas hésiter quand on se sent angoissé. C'est normal dans ces moments de confinement. Le tout c'est de pouvoir l'exprimer pour ne pas accumuler", rappelle Catherine Saminadin.--Le numéro : 0262 97 00 00