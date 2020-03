Confinement: Attention à la qualité de l'air à la maison

5. AUDE le 27/03/2020 14:04



Nous habitons dans des immeubles APAVOU non terminés , résidence LYRIS et PASSERELLE à Sainte Clotilde.

Depuis la faillite d'APAVOU nous essayons, sans succès de faire intervenir les autorités afin de faire reconnaître que ces immeubles sont insalubres et dangereux.

Ces immeubles sont occupés en très grande majorité par des locataires dont les propriétaires sont installés en métropole et qui ne pensent qu'a leurs revenus des loyers et à leur défiscalisation immobilière.

Un syndic est censé s'occuper de ces immeubles mais il ne fait absolument rien à part parler et promettre.

Le syndicat des copropriétaire a demandé un expertise judiciaire qui depuis deux ans n'avance pas.

Nous sommes confinés dans nous appartements depuis bientôt 10 jours. Les appartements ne possèdent aucun système d'aération et de renouvellement d'air efficace, ils ne sont pas traversants, donnent sur une seule façade et il n'est pas possible de ventiler même en ouvrant les fenêtres.

Comme en plus les couloirs, les escaliers, le hall sont totalement enclavés et ne possèdent aucune ventilation , il n'est même pas possible de ventiler les logements entre une porte d'entrée et une fenêtre.

Les appartements sont humides car il y a des infiltrations partout a travers les murs.

En plus les couloirs, les escaliers et les ascenceurs ne sont pas entretenus correctement, il n'y a aucune désinfection de faite ce qui fait que l'on est obligés de toucher des espaces ou tout le monde laisse ses microbes (ascenseur, rampes d'escaliers, boites aux lettres, portes d'entrée...)

Ces deux bâtiments représentent environ 150 familles, tous risquent d’être contaminés par le COVID19 du fait du mauvais état d'entretien de ces immeubles et de l'absence de possibilité d'aération.

Les propriétaires qui encaissent les loyers et profitent de la défiscalisation et l'agence immobiliere qui loue les appartements seront responsables dans le cas ou des personnes tombent malade ou meurent du fait du confinement dans de telles conditions.