1. RIPOSTE974 le 16/04/2020 15:59



L'argent des PV n'a pas d'odeur mais quand on n'en a pas, ça sent la merde.

Alors on se s'éloigne de ces bleus de chauffe .

Pire que des enfants avec 1 carnet de loterie pour une fête de kermesse . Le supermarché bd sud en PV est ouvert !