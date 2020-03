Confinement: Des indicateurs de pollution en baisse de 70% à La Réunion

Le 25/03/2020 | Par Nicolas Payet | Lu 5923

Les effets se sont fait ressentir très rapidement également dans notre île. La qualité de l’air ambiant s’est améliorée depuis le confinement. A l’instar de la Chine mais aussi de Paris, conséquence de la mise en quarantaine des populations liée au Covid-19, les niveaux de pollution ont baissé. Air Parif a ainsi enregistré "une amélioration de la qualité de l’air de l’ordre de 20 à 30 % dans l’agglomération parisienne, consécutive à une baisse des émissions de plus de 60% pour les oxydes d’azote".



Atmo Réunion, association agréée de surveillance de la qualité de l’air, a ainsi mesuré une amélioration notable de la qualité de l’air en seulement une semaine. Le docteur Chatrapatty Bhugwant, chef de projets à Atmo Réunion pour les polluants réglementés, a comparé les niveaux de dioxyde d’azote (NO2) émis principalement par les véhicules motorisés. Entre avant et après confinement, la baisse est de 60% sur le pic de 8H sur la station urbaine de Joinville St-Denis (qui correspond à une moyenne sur l’agglomération) et de 57% le soir. A St-Pierre, la station urbaine de Luther King a relevé une baisse de 30 % le matin et jusqu’à 70 % le soir.