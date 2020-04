Confinement: Dispositifs d’accompagnement des femmes et enfants victimes de violences

Le 12/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 131

"On sait que le confinement est davantage propice aux violences" avait indiqué le secrétaire d’Etat en charge de la protection de l’enfance. Les femmes et les enfants sont encore plus exposés depuis qu’ils ne peuvent plus quitter leur domicile. Le Préfet de La Réunion, Jacques Billant, s’inquiétait d’ailleurs de la baisse alarmante des sollicitations auprès des forces de l’ordre ou des associations depuis le début du confinement sur l’île. Alors, pour permettre aux femmes de tous les département de demander de l’aide, le collectif #NousToutes publie aujourd’hui un annuaires des dispositifs nationaux et locaux d’accompagnement des victime.