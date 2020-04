Confinement: Gare aux accidents de la main!

Le 06/04/2020 | Par Zinfos 974 | Lu 297

Bricoler, jardiner, cuisiner…les activités domestiques ne manquent pas en cette période de confinement. Pour autant, gare aux accidents alerte le service SOS Main du CHU de La Réunion. Plusieurs opérations ont déjà été réalisées ces derniers temps, indique le docteur Farouk Dargai, chef du pôle de Chirurgie-Anesthésiologie au CHU Felix Guyon et un des responsables du SOS Main.



"Le type d’accident constaté à la maison sont des accidents de cuisine avec le robot- ménager, des accidents dans le jardin avec le taille-haie ou des accidents de bricolage avec des scies circulaires, des rabots dégauchisseuses, des perceuses".



Les lésions de la main, faute d’une prise en charge adaptée, peuvent avoir des répercussions importantes sur la vie courante. En cas de section d’un doigt ou de la main, "il convient de garder le fragment au frais, vers 10 degrés dans un tissu humide, posé dans un sachet de glace mais pas directement dans la glace, car ça provoque des lésions de gelures avant le transfert en centre spécialise. C'est très important pour pouvoir regreffer la partie sectionnée", explique le Dr Dargai.



En cas de blessure par corps étranger végétal en jardinant, "il ne faut pas hésiter à consulter en cas de signes d’infection de la main (rougeur et chaleur locale, apparition d’une collection ou en cas de température), dès le début car trop souvent les consultations sont trop tardives, lorsque l’infection est déjà trop évoluée. Il y a un risque de séquelles irréversibles pouvant aller jusqu’à l’amputation du membre surtout dans la population réunionnaise où les diabétiques sont nombreux".



Le port de gants appropriés et adaptés est donc nécessaire. Il faut éviter de bricoler lorsqu’on est fatigué, en fin de semaine ou quand on est pressé. "Idem pour les tondeuses à gazon, il faut rester attentif, en particulier avec les enfants", recommande le Dr Dargai.