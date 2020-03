Confinement: Images du calme dans le chef-lieu

2. CILAOS SANS HÉLICOPTÈRES le 31/03/2020 20:08





Texte de Nana, l’Art d’être Soi 🌸



🗣 : Univers, Pourquoi me mettre dans le pangolin ?

✨: Cet animal, Corona, est en voie d’extinction. Et pourtant les

hommes continuent de le braconner et de le manger. ... Ce sera la 1ère

étape de ma leçon.



🗣 : D’accord Univers. Pourquoi tu veux que ça commence en chine?

✨ : La chine est le symbole de la mondialisation et de la production

de masse petit. Ce pays est surpeuplé, il produit en masse et pollue en

masse...



🗣: C’est vrai univers... Mais en même temps c’est parce que les

autres pays y ont un intérêt financier aussi non ?

✨ : Oui petit c’est pour cela que ta mission va être de te

répandre partout dans le monde, et principalement dans tous les pays

concernés par ce système, l’Europe, les US, les pays producteurs de

pétrole...



🗣: Quelle forme vas tu me donner univers ?

✨ : Celle d’un virus qui va principalement infecter les voies

respiratoires.



🗣 : Mais pourquoi univers ?

✨: Petit, vois tu de nos jours, les hommes mettent en danger la

planète. La pollution est devenue trop importante mais l’humanité

n’en mesure pas l’ampleur. Quoi de plus symbolique que la

respiration petit, tu comprends ?



🗣 : Oui mais ça veut dire que je vais être dangereux univers ?

✨ : Tu ne le seras pas plus que plein d’autres maladies existantes

petit, et tu le seras bien moins que la pollution elle même qui

génère des milliers de morts ! Mais la différence c’est que toi, tu

seras visible...



🗣 : D’accord univers. Mais tu crois que ça va marcher ton truc là

alors, je comprends pas comment ?

✨ : Tu as raison petit. C’est pour cela que je vais te rendre très

contagieux. Tu vas vite te propager. La vitesse de propagation sera bien

supérieure à ta dangerosité.



🗣 : Ok mais alors si je suis pas si dangereux, tu crois qu’ils vont

avoir peur de moi ?

✨: Oh petit oui fais moi confiance. C’est sur cela d’ailleurs que

je compte pour faire évoluer les mentalités : la peur.

Ce n’est que quand l’homme a peur, qu’il peut changer ensuite...



🗣 : Tu crois ?

✨ : Oui petit, et je vais ajouter tout un contexte pour amplifier la

peur et les prises de conscience.



🗣 : Quoi univers...?

✨: La peur va tellement prendre le dessus que l’on confinera les

gens chez eux tu verras. Le monde sera à l’arrêt. Les écoles seront

fermées, les lieux publics, les gens ne pourront plus aller travailler.

Les croisières, les avions, les moyens de transport seront vides..



🗣: Oh la la, Univers, tu vas loin, mais qu’espères tu de cela ?

✨ : Que le monde change petit ! Que Terre mère soit respectée ! Que

les gens prennent conscience de la bêtise humaine, des incohérences

des modes de vie et qu’ils prennent le temps de réfléchir à tout

cela ... Qu’ils arrêtent de courir, découvrent qu’ils ont une

famille et des enfants et du temps avec eux. Qu’ils ne puissent plus

recourir aux suractivités extérieures car elles seront fermées. Se

reconnecter à soi, a sa famille, ça aussi, petit, c’est essentiel...



🗣 : Ok mais ça va être dangereux, l’économie va

s’effondrer....

✨ : Oui petit, il y aura de grosses conséquences économiques. Mais

il faut passer par la. C’est en touchant à cela aussi que le monde je

l’espère va prendre conscience de ses incohérences de

fonctionnement. Les gens vont devoir revenir à un mode de vie

minimaliste, ils vont devoir retourner au local, et je l’espère à

l’entre aide..



🗣 : Comment vais je me transmettre ?

✨: Par le contact humain.. Si les gens s’embrassent, se touchent...



🗣 : Bizarre univers là je ne te suis pas, tu veux recréer du lien

mais tu éloignes les gens ?

✨ : Petit, Regarde aujourd’hui comment les hommes fonctionnent. Tu

crois que le lien existe encore ? Le lien passe par le virtuel et les

écrans. Même quand les hommes se promènent, ils ne regardent plus la

nature mais leur téléphone... A part s’embrasser il ne restait plus

grand chose du lien... alors je vais couper ce qui leur restait de lien

et je vais exagérer leur travers ... en restant confinés chez eux,

fort à parier qu’au départ ils se régalent des écrans mais qu’au

bout de plusieurs jours ils satureront... lèveront les yeux..

découvriront qu’ils ont une famille, des voisins ... et qu’ils

ouvriront leur fenêtre pour juste regarder la nature ...



🗣 : Tu es dur Univers, tu aurais pu alerter avant de taper aussi

fort...

✨: Mais corona, avant toi j’ai envoyé plein d’autres petits ...

mais justement c’était trop localisé et pas assez fort...



🗣 : Tu es sûr que les hommes vont comprendre cette fois alors ?

✨ : Je ne sais pas corona... je l’espère... mère terre est en

danger... si cela ne suffit pas, je ferai tout pour la sauver, il y a

d’autres petits qui attendent ... mais j’ai confiance en toi

Corona... et puis les effets se feront vite sentir ... tu verras la

pollution diminuera et ça fera réfléchir, les hommes sont très

intelligents, j’ai aussi confiance en leur potentiel d’éveil... en

leur potentiel de création de nouveaux possibles ... ils verront que la

pollution aura chuté de manière exceptionnelle, que les risques de

pénurie sont réels à force d’avoir trop délocalisé, que le vrai

luxe ce n’est plus l’argent mais le temps... il faut un burn out

mondial petit car l’humanité n’en peut plus de ce système mais est

trop dans l’engrenage pour en prendre conscience... à toi de jouer...



🗣: Merci Univers... alors j’y vais ...