Commentaires (24)

1. Momo le 29/03/2020 17:32

C'est chaud pour une ballade ! Mais c'est nécessaire à cause des têtes dures qui pullulent …

2. nono le 29/03/2020 17:32

Coronavirus : 838 personnes sont mortes en 24 heures en Espagne, c'est un nouveau record

3. Lapi974 le 29/03/2020 17:45

Moin la pa vu à zot zordi

St Gilles

Zot le ou Babylone

4. Momo le 29/03/2020 18:00

Et pour ces gendarmes qui s'amusent à regarder les paysages (comme ici) seront-ils verbalisés par eux-mêmes ???

5. Bleu outre mer le 29/03/2020 18:10

Ne pas écrire au crayon de papier......

6. Ti Tangue zilé zone le 29/03/2020 18:11

Bien fait..., ici y monte y descende et ce sont mêmes cocos les mêmes ...n’arrive pas à écouter le silence d’ailleurs ce serait une idée pour le futur ,UN DIMANCHE PAR MOIS EN CONFINEMENT

7. 59 TCHI le 29/03/2020 18:13

Tout à fait normal car c'est inadmissible de sortir pour un oui pour un non, et de se balader avec plusieurs attestations. Et en plus à plusieurs dans la voiture.

Quand ils auront un membre de la famille concernée, ils iront se plaindre sur freedom pour trouver un coupable.

C'est malheureux, mais il faudrait peut être plusieurs morts pour qu'ils comprennent. Augmenter l'amende, ils s'en fichent, ils ne paieront pas....

8. Momo le 29/03/2020 18:15

Mais comment peut-on être aussi con....

9. Freedom Fighter le 29/03/2020 18:26

Tous les moyens sont bons pour renflouer les caisses d'un État en faillite...

10. Raoult le 29/03/2020 18:37

Sous couvert de confinement, fo bien continuer fé rentre l argent...

11. Choupette le 29/03/2020 18:50

A la première amende, il faudrait plutôt appliquer cette méthode :



https://www.youtube.com/watch?v=BL0f24Img5U&feature=emb_logo



Au moins, ça laisse un souvenir ... physique ... .

12. Mougeon le 29/03/2020 18:55

Et si na pu l''argent a coze na pu travail na prête ek la

BCE,

Bin oui i donne par trillions i paré ! Et en ilimité !

En plus pa besoin rembourser !

Alors 300 400 hein

Plus sérieusement restez chez vous et y aura pas de PV.



13. QQ la praline le 29/03/2020 19:05

Post 4... Ils font Pas un job à la maison ou gratte cul. Ils sont là pour faire payer les Momo comme toi qui ne respectent ni les lois ni ceux qui les font appliquer...Si tu as des choses à leur dire tu sais où les trouver....Mais c est plus facile derrière un clavier de faire le cake

14. Rodéo chaudron le 29/03/2020 19:07

Vers 17h30, ce dimanche... il y avait le rodéo chaudron...

Avec notre police et notre gendarmerie les cagnards sont toujours raison...

Monsieur le Préfet vous êtes aussi nul pour faire régner l'ordre que de nous proéger contre le virus...

15. Choupette le 29/03/2020 19:17

4.Posté par Momo



Ça vous aura peut-être échappé, mais cette photo aura pu être prise n'importe quel jour, en dehors de la période confinement. Non ?

16. marco marc le 29/03/2020 19:21

concernant l' arrété du maire de SAINT PIERRE interdisant la baignade ,--- etant entendu qu'il ne s'agit pas pas de faire bronzette, mais d'aller direct dans l'eau ---

là aussi, il conviendrait de s'unir, en vue PETITION a transmettre au TRIBUNAL ADMINISTRATIF de st-denis de la reunion qui est compétant, et dont un article de cet arrété du maire stipule que ce TRIBUNAL ADMINISTRATIF peut etre saisi dans les deux mois suivants cet arrété portant gravement prejudice a la santé de ceux ne pouvants plus se baigner pour raison thérapeutique -- telle que le fait d'etre sur le dos, ça détends les vertèbres où sont coincés les nerfs des cervicales et lombaires,,avec pour resultat le grand risque de devoir se faire dangereusement operer

17. GIRONDIN le 29/03/2020 19:22

Coût mensuel estimé pour les salaires : 8 000 000 000€



Les percepteurs sont mobilisés.

18. La vérité si je mens ! le 29/03/2020 19:41

L'amende pour non-respect du confinement reste à 135 euros, 200 euros en cas de récidive dans les 15 jours .



Journal officiel part plus vite que la musique





19. phil de st phil le 29/03/2020 19:45

il faut faire comme en inde c'est la seule solution

20. HULK le 29/03/2020 20:10

Et dans les banlieues hors droit, c'est combien? C'est gratuit, parce que les forces de l'ordre n'y vont pas (cf article du "canard enchaîné".

21. Domino le 29/03/2020 20:43

Oye, le nombre de cas augmente, les prix augmentent, le stress augmente, normal que cette peine augmente, respect ....

Combien le montant de l'amende pour les transporteurs du covid par Gillot...

Pu cool ene mrrd

22. chikun le 29/03/2020 21:27

Ils feraient mieux d'aller à la chasse aux masques , pour eux comme pour nous. Le masque est le seul confinement valable Il nous protège et protège les autres . Mais bon, allez leur faire comprendre ça .