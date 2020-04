Confinement: La SPA en grande difficulté lance une cagnotte en ligne

Le 10/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 577

"La situation devient critique. Si on ne trouve pas de solution ça va être un drame", explique Bertrand Chevalier, trésorier de l’association. La Société Protectrice des Animaux, qui s’occupe des deux refuges et dispensaires pour chiens et chats abandonnés, traverse une crise sans précédent depuis la mise en place du confinement. Pour pouvoir continuer de nourrir et soigner les animaux sauvés, l’association en appelle désormais à la générosité des Réunionnais.