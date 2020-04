euh et le marizy phot article ek son vilain drone qui survole meme les villes et les habitants au mepris de toute vie privee c'est normal? money is money c'est normal?

9. philippe le 10/04/2020 17:18



LE bon sen Ewlyn n'est pas ton fort non plus visiblement. ON paie tout simplement la désobéissance hors norme de tous les connards de notre belle île. A force de ne pas respecter le minimum de liberté qu'on nous a accordé, eh bien on ne va plus qu'avoir le droit de faire le tour de son pavillon.



Quelque part, ce virus a un maigre bon côté : il révèle le vrai visage de notre société à la gueule de tout le monde. Nou lé pas plus non lé pas moins : je vois surtout en ce moment qu'en effet, ici on n'est pas moins capable qu'ailleurs de désobéir loin de là...