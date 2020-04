Confinement: Les enfants peuvent envoyer des histoires numériques aux personnes âgées isolées

​Les seniors en EHPAD ou isolés chez eux subissent de plein fouet le confinement, qui vient d’être prolongé jusqu’au 11 mai. Considérées comme des personnes fragiles face au coronavirus, les résidents de ces établissements ne reçoivent plus de visites depuis la mi-mars mais la solitude pourrait bien faire autant de dégâts que la maladie. C’est pourquoi l’association « Histoire de sourire », propose aujourd’hui aux enfants d’enregistrer gratuitement des histoires en vidéo. Objectif: les envoyer aux personnes âgées, via une application élaborée à La Réunion.

"Nous avons décidé avec notre association "Histoire de sourire", d'être de ceux qui feront sourire, le temps d'une histoire, ces personnes âgées coupées du monde en ce moment", explique Caroline, la fondatrice de l’application Story Enjoy, sur son site internet.



En pleine crise du coronavirus, la Start up se veut solidaire et propose ainsi un accès gratuit à sa plateforme pour permettre aux enfants de La Réunion d’envoyer des histoires à nos gramounes.



Il suffit pour cela de se munir d’un smartphone, d’une tablette ou d’un ordinateur. Une fois l’application téléchargée, l’enfant peut s’enregistrer en vidéo pendant qu’il raconte une des histoires numériques disponible sur la plateforme.



L’initiative permet ainsi de "faire participer concrètement nos enfants à cet élan de solidarité nationale, et accessoirement, de les occuper intelligemment pendant que papa ou maman télétravaille."