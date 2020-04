Confinement: SFR Réunion offre 10Go d’internet à ses clients mobile

Le 02/04/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 312

Alors qu’internet est le moyen privilégié pour rester en contact avec ses proches, travailler à distance, continuer sa scolarité, ou encore se divertir en cette période de confinement, l’opérateur SFR Réunion offre 10Go à ses clients mobile à partir de vendredi prochain et pour une durée d’un mois. Voici le communiqué: