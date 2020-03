2. Antipode le 26/03/2020 07:59



Les autres espèces animales ne sont pas des aliments !



> 75% des pandémies proviennent de zoonoses issues de la traite animale

> l'Océan étant très pollué, les animaux marins cumulent les molécules et métaux-lourds dans leurs chairs ; et comme tous les animaux, il sont porteurs de pathogènes et autres "parasites" ;

> la pêche tue chaque année +1000 milliards d'animaux, faisant de la pratique la 1ère cause de destruction de la vie dans l'océan ;

> la France est le pays qui tue le plus de dauphins, requins... au monde, étant le pays avec le plus de littoraux ;

> les articles de pêche sont la 1ère cause de pollution au plastique !

> c'est la profession qui compte le plus de morts en activité, toutes professions confondues !

> il y a maintenant plus de méduses que de poissons dans l'océan qui est en train de ne plus pouvoir absorber le CO² et n'émet donc presque plus de O²



Courage aux marins pêcheurs dans votre constitution de dossiers de demandes d'aides à la transition écologique afin de vous reconvertir ; il est temps de mettre fin au carnage parce que la nature là c'est la nature qui s'en charge !