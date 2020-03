Confinement à La Réunion: Proposez votre aide avec la plateforme "JeVeuxAider" !

Le 26/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 2977

En pleine crise sanitaire, ceux qui souhaitent apporter leur pierre à l’édifice peuvent depuis dimanche passer par la plateforme en ligne du gouvernement jeveuxaider.gouv.fr, pour trouver une mission de volontariat. Garder des enfants de soignants, appeler des personnes isolées, ou encore faire des courses pour ses voisins fragiles, ces missions vitales peuvent être proposées par des structures publiques ou des associations dans tous les départements, y compris à La Réunion.

Contrairement à ce qu’annonçait ce mardi Camille Goyet, directrice de cabinet du préfet, au moment où nous écrivons ces lignes il n’y a encore aucune mission disponible pour le département de La Réunion sur la plateforme jeveuxaider.gouv.fr. Mais cela ne devrait pas tarder, car les besoins sont grands au sein de la population et la solidarité réunionnaise sait être au rendez-vous. La préfecture a d'ailleurs indiqué recevoir déjà des appels de personnes souhaitant profiter de leur temps libre pour aider les autres.Les structures publiques mais également les associations de l’île peuvent donc dès à présent proposer une mission de volontariat, qui rentre dans le cadre des « missions vitales » définies par la plateforme:1- Aide alimentaire et d’urgence.Je distribue des produits de première nécessité (aliments, hygiène…) et des repas aux plus démunis.2- Garde exceptionnelle d’enfants.J’aide à garder des enfants de soignants ou d’une structure de l’Aide Sociale à l’Enfance.3- Lien avec les personnes fragiles isolées.Je participe à maintenir le lien (téléphone, visio, mail...) avec des personnes fragiles isolées : personnes âgées, malades ou en situation de handicap.4- Solidarité de proximité.Je fais les courses de produits essentiels pour mes voisins les plus fragiles.Comme l’indique la plateforme, les volontaires doivent être des ambassadeurs des règles de sécurité et des gestes barrière durant leur mission, pour se protéger eux-mêmes mais également les personnes à qui ils apportent leur aide.Ceux âgés de 70 ans ou plus, ou porteurs d’une maladie chronique peuvent mettre la main à la pâte mais doivent s’engager uniquement sur des missions à distance, depuis leur domicile.