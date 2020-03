Confinement à Maurice : Une répression policière insensée extrêmement violente

Le 25/03/2020 | Par Zinfos-Moris | Lu 5803

Les vidéos se multiplient et circulent sur la toile. Des passants et des habitants tabassés et brutalisés par des policiers dans des "actions musclées" sous prétexte de non-respect des règles du confinement.Une répression policière insensée, qui s'inscrit dans certaines pratiques habituelles de la police dans des "quartiers sensibles" de l'île.