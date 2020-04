Confinement et sauvetage des pétrels : Les consignes à suivre

Le 08/04/2020 | Par Gaëtan Dumuids | Lu 298

La période de confinement correspond à la période d’échouage des pétrels de Barau. Une bonne nouvelle de manière générale pour les oiseaux même si cela provoque certaines craintes chez les ornithologues.



2020 devait vraiment être une année à part pour les pétrels de Barau. Déjà, l’opération "Nuits sans lumières" s’est transformée en "Jours de la Nuit", mais surtout cette période à risque va s’effectuer durant le confinement, moment inédit où l’activité humaine de l’île s’est drastiquement réduite.



De quoi réjouir la Société d’Études Ornithologiques de la Réunion (SEOR)? Pas tout à fait! "On est plutôt optimiste pour cette année", confie Sylvain Benusiglio, tête de réseau à Cilaos pour la SEOR et coprésident de l’association Le-Taille-Vent, avant d’ajouter "par contre la proportion de décès pour ceux tombés au sol sera énorme".



C’est paradoxalement le manque de présence qui sera la cause de cette hécatombe. Moins de monde dehors signifie moins de chance d’être trouvé pour un pétrel échoué au sol. Le risque d’être attaqué par des chiens ou des chats errants est renforcé.



"De plus, même en cas de découverte, les gens n’oseront pas les prendre", s’inquiète Sylvain Benusiglio. C’est pourquoi le passionné demande à tout le monde d’être vigilant durant leurs déplacements autorisés.



Toutefois, cette année devrait être faste pour ces oiseaux endémiques puisque le manque d’activité humaine, et notamment la fermeture des stades, va réduire considérablement la pollution lumineuse.



Si vous observez un oiseau en difficulté, vous pouvez toujours le récupérer dans une boîte aérée et le déposer chez les pompiers, les vétérinaires ou directement prendre contact avec la SEOR au 02.62.20.46.65. La société dispose de 6 à 7 personnes autorisées à venir récupérer les pétrels.