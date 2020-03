Confinement jour 3: Un peu plus de monde dans les supermarchés

Le 19/03/2020 | Par Charlotte Molina | Lu 4023

S’il n’y avait pas un chat hier dans les rayons des grandes surfaces, ce matin quelques petits groupes de clients sont venus faire leurs courses.Pour contrôler le flux et éviter des débordements comme mardi dernier , les entrées sont filtrées, provoquant des files d’attentes plus ou moins longues devant les centres commerciaux, dans lesquelles les distances de sécurité sont le plus souvent respectées, comme on peut le voir sur ces images de Régis Labrousse.Les parkings sont à moitié remplis à Carrefour Sainte-Clotilde, Jumbo Duparc et Carrefour Sainte-Suzanne, laissant apparaître une fréquentation plus importante qu’hier, mais incomparable à celle de mardi, où des centaines de personnes se sont agglutinées dans les supermarchés pour des raisons incompréhensibles.Pour rappel, durant la période de confinement, il possible pour les personnes d’aller faire leurs courses. Il suffit de se munir d’une attestation sur l’honneur et de respecter les gestes barrières.