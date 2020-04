Confinement prolongé: La réaction de Didier Robert suite à la déclaration d'Emmanuel Macron

Le président du Conseil régional de La Réunion s'exprime sur la crise du coronavirus à l'issue de l'allocution du président de la République. Emmanuel Macron a décidé de prolonger le confinement de la population jusqu'au 11 mai. Le communiqué de Didier Robert :

"Le premier mot qui me vient à l’esprit est solidarité. Solidarité au sein de chaque famille, des entreprises, des associations, auprès de tous ceux qui sont en première ligne dans la lutte contre le virus. Continuer à être, avec tout notre engagement, aux côtés des soignants, de tous ceux qui assurent la meilleure continuité possible de l’activité.



Dans ces moments particulièrement difficiles, chaque Réunionnais a su se mobiliser, respecter les règles de confinement. C’est bien sûr la bonne réponse que nous devons encore conserver les uns et les autres pendant les prochaines semaines. Le respect du confinement doit contribuer à sauver des vies.



Le second mot est résilience. Nous devons trouver, pour chacun d’entre nous, les ressources pour participer à l’effort de reconstruction et de responsabilité fixé par le Président de la République. C’est à ce prix que nous parviendrons à retrouver les équilibres et le dynamisme nécessaires au développement et au progrès pour tous.



Les élus du Conseil régional et moi-même prenons toute la gravité de cette décision de reporter la fin de cette première période de confinement au 11 mai. Nous avons déjà engagé plus de 50 millions d'euros dans un plan de soutien exceptionnel à nos entreprises. Le contexte et la durée de cette crise sans précédent, nous amèneront à aller encore plus loin dans notre réflexion et dans les moyens qui devront être mobilisés.



Plus largement c'est une véritable réflexion autour du modèle économique de La Réunion qui doit être engagée, concertée.



Plus que jamais, j’invite à une mobilisation consensuelle de tous les acteurs locaux. Il en va de la survie de notre économie et de notre société réunionnaise."