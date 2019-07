Conforama va supprimer 1900 postes et fermer 32 magasins en France

Le 03/07/2019 | Par NP | Lu 111

Le groupe Conforama va supprimer 1900 postes. La direction de l’entreprise détenue par Steinhoff a confirmé son projet de restructuration ce lundi. 32 magasins vont également fermer dans toute la France. Les deux magasins franchisés de La Réunion de la société Ridis gérée par Idriss Dindar ne font pas partie de la liste.



Le groupe sud-africain a expliqué cumuler des pertes financières, 500 millions d’euros, et devoir faire face à des mutations profondes dans le secteur de la distribution, particulièrement concurrentiel.



Les organisations syndicales dont Force ouvrière ont appelé à une grève illimitée au niveau national. Des débrayages ont eu lieu hier dans plusieurs magasins de l'Hexagone. Un plan social avait déjà été évoqué mais les salariés ne s’attendaient pas à ce qu’il intervienne en début de vacances et surtout d’une telle ampleur, a dénoncé le syndicat.



La direction table sur un retour à l’équilibre dans deux ans. Le groupe Conforama a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 3,4 milliards d’euros. Les syndicats pointent également des erreurs stratégiques. Le groupe versait ainsi 8 millions par an à la Ligue 1 de football en tant que sponsor.