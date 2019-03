Cliquez-ici pour accéder à la plateforme

Plusieurs étapes ont été franchies dans la mise en œuvre du projet de Conseil consultatif citoyen (CCC), parmi lesquelles :L’adoption à l’unanimité du principe de la création du CCC en assemblée plénière du 19 décembre 2018L’ouverture de la plateforme de participation citoyenne de la Région “CAP CITOYEN REUNION – Alon Koz Klèr pou La Réunion” qui consulte actuellement les Réunionnais sur les modalités de construction du CCC.Par ailleurs, des ateliers d’échanges et de débats se sont déroulés en janvier dernier entre les collectifs de gilets jaunes afin de remettre des contributions.C’est dans cet esprit novateur que la période de fin janvier, initialement programmée pour la restitution des ateliers a donné lieu à l’émergence concertée d’une phase complémentaire pour approfondir les réflexions et élargir la concertation.Les différents collectifs engagés dans le processus ont effectivement souhaité disposer d’un délai pour finaliser leur synthèse.La plateforme numérique “Cap citoyen Réunion” a pour sa part été mise en place pour traduire l’engagement de la Région en faveur de la participation citoyenne et répondre via un outil adapté au besoin d’expression du plus grand nombre de citoyens.Ainsi, depuis le 19 février, les Réunionnais sont consultés en toute clarté et simplicité, et dans un premier temps, sur la création du Conseil Citoyen Consultatif (CCC). Aucun texte ne permet à l’heure actuelle d’installer un organe décisionnel quel qu’il soit parallèlement aux représentants élus de la République. Pour autant, considérant qu’il y a malgré tout urgence à commencer à rénover la démocratie locale, la collectivité régionale a souhaité dans le périmètre qui est le sien, initier un CCC composé de relais citoyens tirés au sort pour éclairer ses décisions.Il s’agit à présent d’avancer dans l’élaboration de cette structure en enrichissant le débat à la fois des éléments de participation individuelle qui ressortiront de la plateforme comme des résultats des travaux des divers collectifs citoyens qui se sont exprimés.Après avoir sollicité et obtenu un délai, ces derniers ont finalement souhaité restituer la synthèse attendue des ateliers participatifs citoyens de janvier en début de semaine dernière.Toutefois, aucun document n’a été remis aux élus au cours de la rencontre demandée par les responsables d’ateliers et pourtant annoncée comme dédiée à cela.Pour autant, la région aspire à pouvoir prendre connaissance de leur synthèse dans les meilleurs délais.En témoigne notamment l’ouverture sur la plateforme Cap Citoyen Réunion d’un espace réservé en particulier à ces collectifs pour leur permettre de non seulement déposer leur synthèse en toute transparence et de recueillir ainsi l’avis des autres citoyens réunionnais. La collectivité régionale invite donc les Réunionnais à déposer le fruit de l’ensemble de leur travaux et à restituer les avis de la population sur cet espace réservé et visible pour tous.Si la collectivité est naturellement disposée à recevoir parallèlement une délégation représentative de ces collectifs en vue d’une remise solennelle de leur document de synthèse, il n’en reste pas moins qu’une telle séquence ne pourra en aucun cas être dédiée à des débats déjà largement tenus, notamment sur l’impossible portée décisionnelle de cette instance, dans le cadre actuel de la Constitution de la 5ème République.L’heure est davantage au pragmatisme et à l’émergence d’une position la plus partagée possible pour non seulement procéder au tirage au sort des membres du futur CCC mais aussi et surtout préparer l’étape suivante de leur association concrète aux sujets et débats de fond que la Région a à mené dans les prochains mois pour relever les défis d’une Réunion plus juste, plus solidaire et plus prospère pour tous.La plateforme Cap citoyen Réunion est d’ailleurs appelée à être régulièrement actionnée pour soutenir cette dynamique.Un engouement particulier s’est d’ailleurs manifesté pour cet outil par une bonne participation des citoyens. Nous recensons ainsi plus 600 contributions cumulées en ce lundi 4 février à mi journée.Pour l’ensemble de ces raisons, la Région fait le choix de prolonger la concertation relative au Conseil Consultatif Citoyen jusqu’au 19 mars.A l’issue de cette prolongation, la collectivité synthétisera l’ensemble des éléments collectés et lancera donc dès la semaine du 25 mars prochain l’étape suivante qui permettra d’aboutir au tirage au sort des futurs membres du CCC. La Région entend favoriser la participation citoyenne et ainsi agir différemment sur son périmètre. Le chemin tracé en ce sens par la collectivité régionale pourrait utilement être emprunté par les autres institutions locales afin d’en démultiplier les effets au profit de la population réunionnaise. Nous avons collectivement à relever le défi d’une véritable rénovation de la démocratie locale.