Conseil Municipal du Tampon du 22 février 2020

Le 24/02/2020 | Par Mairie du Tampon | Lu 98

Le Conseil municipal du Tampon s’est réuni ce samedi 22 février 2020.



En ouverture de séance, les élus ont adopté, à l’unanimité, 2 motions:



- une, relative à l’hôpital public et au CHU;

- une, concernant le pluralisme et les aides de l’État à la presse



Cette dernière séance de la mandature était dominée par l’examen du Compte Administratif de l’exercice budgétaire 2019. Il se caractérise par une maitrise des dépenses de fonctionnement qui sont stabilisées à 70,3 millions d’euros contre 69,4 millions d’euros au CA 2018, soit une augmentation limitée à 1,35 %.



L’élément principal, c’est le niveau atteint pour les dépenses d’équipements : 48,7 millions d’euros en 2019, contre 41 millions pour l’exercice 2018. C’est un niveau historique, jamais atteint. Pour mémoire, les dépenses d’équipement était de 7,4 millions en 2013.

De surcroît, il convient de noter que les dépenses engagées en 2019 mais non encore mandatées s’élèvent à 60 millions d’euros. Ce qui porte à 108,6 millions les dépenses d’équipement brut enregistrées sur le budget 2019, ce qui témoigne d’un dynamisme sans précédant.



23 affaires ont été examinées lors de cette séance et ont toutes été adoptées, parmi lesquelles les questions suivantes :





• Affaires concernant le foncier ( affaires n° 6,7, 8,9, 10 et11 )



Le Conseil municipal a voté :



- l’ acquisition d’une parcelle non bâtie de 1139m2 rue Philippe Técher au 19ème pour la voie d’accès à la future zone d’activité du 19ème km



- l’acquisition d’une parcelle bâtie chemin des Longoses pour aménager un barreau de liaison entre le chemin Longose et le chemin Henri Cabeu



-l’acquisition d’une emprise de 8000 mÇ à Bourg-Murat , qui participe à l’acquisition des réserves foncières à vocation touristiques destinées au projet de Parc du Volcan



-l’acquisition de parcelles non bâties de 3889 mÇ destiné à la SODEGIS pour la construction de 39 logements locatifs sociaux



– la cession de parcelles d’environ 5609 mÇ dans le quartier de la ZAC Paul Badré à une SCI , pour la réalisation d’une résidence étudiante.





• Aides aux associations sportives ( affaires n° 17, 18, 19)



Le Conseil Municipal a voté :



- une subvention exceptionnelle de 30 000 euros au Rugby Club du Tampon pour un séjour de 19 jeunes âgés de 10 et 11 ans en métropole afin de participer à un tournoi organisé par l’école de rugby du Cassoulet à Castelnaudary ;



- une subvention exceptionnelle de 5 346,74 euros pour l’association Tampon Gecko Volley pour sa participation au championnat des Clubs Champions de l’Océan Indien qui se déroule du 13 au 23 février à Madagascar



– une subvention exceptionnelle à l’Association Tamponnaise Handball Filles qui a représenté La Réunion lors de la coupe des Clubs de l’Océan Indien qui s’est déroulée à Maurice du 22 au 30 novembre dernier.





• Journée de la femme du 8 mars 2020 (affaire n°21)



A l’occasion de la journée internationale des femmes, le 8 mars, la commune soutient l’action organisée par l’Association Sport-Santé-Bien Etre qui organise une journée d’animations sous le chapiteau de la SIDR 400. Au programme, des animations axées sur la prévention, la santé des femmes, les causes féminines, les métiers…



La commune prendra à sa charge les moyens logistiques pour la réalisation de cette manifestation organisée par l’association.





Rassemblement des motards le dimanche 26 avril 2020 (affaire n°22)



Le rassemblement des motards, organisé par l’association le « Comité des Motards » se déroulera sur le site de miel vert le dimanche 26 avril prochain.



La commune apporte son soutien et les moyens logistiques pour la réalisation de cette manifestation qui accueillera également dans l’après midi des animations.





Solidarité avec la ville de Meizhou (affaire n°24)



Le Conseil Municipal a également voté une aide exceptionnelle destinée à la population de Meizhou - ville avec laquelle la commune a signé des accords de coopération- pour l’envoi de matériel médical, suite à l’épidémie du Coronavirus.



En fin de séance, le maire a tenu à remercier l’ensemble des élus et du personnel communal qui ont tous contribué au bon déroulement des conseils municipaux durant toute la mandature et à redonner à la commune du Tampon le rang qu’elle mérite.



Entre 2014 et 2020, le Conseil Municipal du Tampon s’est réuni à 79 reprises, a délibéré sur 1862 affaires et a adopté 35 motions.