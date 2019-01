Conseil consultatif citoyen : Le premier rendez-vous donné aux Réunionnais ce samedi

Le 03/01/2019 | Par N.P | Lu 219

Il s’agit de l’une des réponses apportées par la Région au mouvement des "Gilets Jaunes". Ce samedi 5 janvier, se tiendront les premiers ateliers participatifs territoriaux et régionaux. Après le vote en séance plénière le 19 décembre dernier de la création d’un conseil consultatif citoyen ( CCC) , sa mise en application dans les quatre micro régions de l’île.Au Lycée Nord à Sainte-Clotilde, au Conservatoire à Rayonnement Régional à Saint-Benoit, au Campus Pro de l’Océan Indien ( CPOI) à Saint-Pierre et au Conservatoire à Rayonnement Régional à Saint- Paul, "Gilets Jaunes" et tout autres Réunionnais sont invités à définir le cadre et les modalités d’action du CCC.Ce Conseil a pour objectif d’associer "les citoyens aux choix et orientations d’un certain nombre de projets, créer les conditions d’une démocratie participative plus inclusive et renforcer la transparence de l’action publique", indique la Région dans un communiqué.Durant ces ateliers, un tirage au sort sera également effectué afin de désigner les différents membres du CCC.Suivront le 19 janvier, la tenue de l’atelier participatif puis la restitution des ateliers à l’Hôtel de Région le 26 janvier.Pour la Région qui porte le projet, "un engagement dans une démarche de transformation de son mode de gouvernance", assure-t-elle.--------Informations au0693 92 43 31 ou par mail: contact-conseilcitoyen@cr-reunion.fr