Conseil de discipline pour des agents communaux de Saint-Louis

Le 17/12/2018

Quelques tensions voire même des "échauffourées" avaient émaillé la campagne durant la législative partielle à Saint-Louis. Ce lundi en mairie, un conseil disciplinaire s’est déroulé à l’encontre des agents communaux impliqués. "Et ce sont tous des agents qui militent pour moi", assure Pierrick Robert, candidat malheureux à la députation.Quatre agents ont été entendus pour avoir bafoué leur droit de réserve, explique-t-il. Les incidents se sont produits le 18 septembre alors que la campagne battait son plein. Les camps de Jean-Luc Poudroux et Pierrick Robert s’étaient retrouvés sur le rond-point devant la mairie pour distribuer des tracts. Deux femmes ont été agressées et une voiture sono endommagée, avait déploré Patrick Malet dans un communiqué.Les convocations de ce matin sont "un acharnement politique", considère Pierrick Robert. La décision du maire est attendue d'ici à la fin de l'année. "Il faut arrêter ce temps où des pressions sont exercées sur les employés communaux en période électorale. Ils sont libres de choisir leur camp", déclare le conseiller municipal de l’opposition.