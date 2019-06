Conseil régional: Compte administratif et bilan d'activité 2018 à l'ordre du jour de la plénière

Le 21/06/2019 | Par SI | Lu 148

Les élus régionaux sont réunis ce vendredi dans l'hémicycle de l'Hôtel de Région Pierre-Lagourgue. Parmi les points à l'ordre du jour: le bilan d'activité et le compte administratif 2018 de la collectivité ou encore l'expérimentation de la certification des comptes locaux.Ce jeudi, Didier Robert, entouré de ses vice-présidents, avait salué la santé financière "saine et solide de la collectivité" , qui a dégagé plus de 600 millions d'euros en investissement l'an dernier.