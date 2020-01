Conseil scientifique régional pour le patrimoine naturel: Deux associations demandent plus de transparence

Le 14/01/2020 | Par Nicolas Payet

Alors que le Conseil scientifique régional pour le patrimoine naturel (CSRPN) de La Réunion a pour mission de se prononcer sur des projets impliquant la protection et la gestion du patrimoine naturel, l’ACSP-Réunion et l'Association ACPEGES demandent davantage de transparence dans la composition et le fonctionnement du Conseil.Dans un communiqué diffusé sur son site, l’ACSP-Réunion s’interroge sur d’éventuels "conflits d’intérêts" quant à l’avis favorable émis pour le Plan national d’actions geckos. Les personnes ayant rédigé le rapport siègent également au Conseil scientifique."Dans le domaine de l’Environnement, les pratiques opaques ne peuvent plus perdurer", affirment les deux associations. "Nous demandons la transparence, et le contrôle indépendant du fonctionnement d’organismes censés agir en faveur du patrimoine naturel de La Réunion. D'autant plus que des financements à plusieurs millions d'euros d'argent public sont concernés. Il en va de la crédibilité de l’État à La Réunion, crédibilité en chute libre".