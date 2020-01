Consommation: Les prix en hausse au mois de décembre

Les prix à la consommation des ménages augmentent de 0,3 % en décembre à La Réunion. C'est ce qu'il ressort de la dernière publication de l'Insee portant sur l'indice des prix à la consommation des ménages.



"Les prix des services rebondissent de 0,9 % en décembre après le recul de 0,3 % en novembre, tirés d’abord par les transports, mais aussi par l’ensemble des autres services", note l'Institut de sondage. L’augmentation des tarifs aériens en haute saison explique la forte hausse des prix des transports (+ 10,4 %), et les prix des "autres services" progressent de 0,6 %, en raison notamment de la hausse des assurances automobiles et des frais d’entretien de véhicules. "Par ailleurs, les tarifs de communication augmentent également, comme ceux liés au logement et aux services rattachés, et ceux des services de santé", est-il précisé.



Sur un an, les prix des services augmentent de 1,1 % à La Réunion et de 1,4 % en France.



Du côté des produits manufacturés, l’augmentation des prix ralentit : + 0,3 % après + 1,6 % en novembre après les soldes. Avec + 0,9 % en décembre, les prix de l’habillement et des chaussures continuent d’augmenter alors qu’ils avaient reculé de 0,5 % en décembre 2018. Les prix des "autres produits" augmentent quant à eux de 0,1 %, les hausses des prix des produits d’hygiène-beauté et de l’électroménager en fin d’année étant atténuées notamment par la baisse des prix des jeux et jouets.



Sur un an, les prix des produits manufacturés baissent de 0,5 % à La Réunion, et de 0,3 % en France.



Pour ce qui est de l’alimentation, les prix reculent de 1 %. Ceux des produits frais reculent fortement : - 12,4 % après + 8,6 % en novembre. "En effet, les prix des fruits en pleine saison ont particulièrement baissé, recul atténué par des légumes quant à eux plus chers. Hors produits frais, les prix de l’alimentation sont stables. La hausse des prix des fromages est compensée par la baisse des prix de la viande de boeuf et du riz", précise l'institut de sondage.



Sur un an, les prix dans l’alimentaire sont stables à La Réunion alors qu’ils augmentent de 2,1 % en France.



Concernant le tabac, les prix sont stables depuis juin. Sur un an, la hausse est 2,5 fois plus importante en France qu’à La Réunion ( + 15,3 % contre + 6,0 % ).



Enfin, les tarifs de l’énergie reculent de 0,1 % après deux mois de hausses successives : + 0,5 % en novembre et + 1,1 % en octobre. Les prix des produits pétroliers se replient de 0,2 %. "La baisse du tarif du gazole de 0,9 % est atténuée par le relèvement des tarifs du supercarburant et de la bouteille de gaz, respectivement de + 0,7 % et de + 0,5 %", indique l'Insee. Les tarifs de l’électricité sont stables depuis quatre mois.



Sur un an, les prix de l’énergie reculent à La Réunion alors qu’ils augmentent en France : - 0,3 % contre + 2,6 %. L’écart est encore plus important pour ceux des produits pétroliers : - 2,5 % à La Réunion et + 3,4 % en France.