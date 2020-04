Consommation des ménages à La Réunion: Les prix reculent de 0,5 % en mars 2020

Le 22/04/2020 | Par Regis Labrousse

Pour le mois de mars 2020, les prix à la consommation reculent de 0,5 % à La Réunion. Cette baisse est portée par le net recul des prix des produits pétroliers. Les prix des produits manufacturés et des services baissent aussi légèrement, en particulier l’habillement (fin des soldes), les assurances et frais de notaire coûtent moins cher.



Les tarifs aériens augmentent, mais cette hausse saisonnière est moins forte que l’année précédente, probablement du fait de la baisse de la demande dans un contexte de début des restrictions de déplacements.



Les prix de l’alimentation sont stables. Après deux mois de fortes hausses, les prix des produits frais augmentent plus faiblement (+ 2,7 %). Néanmoins, les prix des produits frais retrouvent leur niveau de février 2018, point haut ces derniers mois, du fait d’intempéries en janvier 2018.Sur un an, l’inflation est de 0,8 % à La Réunion et de 0,7 % en France hors Mayotte.