Construction de trois maisons dans le Parc national: Contribuables974 porte plainte

Le 04/02/2020 | Par Prisca Bigot | Lu 1844

"Cet exemple démontre encore une fois le décalage vertigineux entre le simple citoyen et un élu qui se pense être au-dessus des lois". L’association Contribuables974 est remontée. Le frère de Gérald Maillot aurait construit trois maisons dans le Parc National à la Bretagne, sur des parcelles classées ZNIEFF (zone naturelle d’intérêt écologique floristique et faunistique), de 161 000m2, achetées 80 000 euros. L’information a fait réagir Josette Brosse, la présidente de l’association."Comment se fait-il qu’avec les surveillances de la DEAL, les services d’urbanisme, la police municipale, les services de l’ONF et du Parc national, que personne n’ait rien vu". À cette affaire touchant l’entourage proche du président de la Cinor, adjoint au maire de St-Denis et candidat à Ste-Marie, s’ajoute celle de la construction en zone agricole concernant Gérald Maillot lui-même. "Comment peut-on acheter un terrain dans le Parc National? Comment peut-on se permettre de construire une piste de 4X4 avec des engins de la mairie de St-Denis?" Les questions fusent du côté de l’association qui met en parallèle ces affaires de constructions illégales avec celle de Roland Techer qui a bâti sa maison sans autorisation, obligé aujourd’hui par décision de justice de la démolir. Afin d’obtenir des réponses, Contribuables974 a porté plainte contre x pour constructions illégales dans le Parc National auprès du procureur de St-Denis."Le deux poids deux mesures devient insupportable aux plus faibles". L’association ne compte pas s’arrêter là et dans sa mission de lutte contre la fraude et la corruption, en ciblant particulièrement les élus, déclare avoir "d’autres affaires sur le feu".